Gorbachev diz que autoridades russas devem renunciar após fraude eleitoral

MOSCOU - O último presidente da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), Mikhail Gorbachev, opinou nesta terça-feira, 13, que as autoridades russas devem renunciar após as inúmeras denúncias de fraude nas eleições parlamentares de 4 de dezembro.

"O melhor passo que poderia ser adotado pelas autoridades seria que apresentassem sua renúncia", afirmou Gorbachev em declarações à emissora de rádio "Eco de Moscou".

Gorbachev criticou a reação das autoridades diante das reivindicações - novas eleições, anulação dos resultados fraudados, libertação dos presos políticos e investigação de todas as irregularidades - apresentadas pela oposição no grande protesto de 10 de dezembro em Moscou.

"Vejo como as autoridades reagiram. Eles querem desacelerar o processo e dilatá-lo. Agora há eleições, depois festas natalinas, eles pensam que talvez não aconteça nada", apontou. "Não podemos permitir que não aconteça nada. Defendo e defenderei, e o mais importante, digo na frente de todos, que devemos anular as eleições", acrescentou.

O político social-democrata denunciou que as autoridades atuais já tiraram do povo as eleições diretas dos governadores, a opção "contra todos" nas cédulas eleitorais e o voto por circunscrições.

"Se as autoridades vão tratar a sociedade desta forma, se vão mobilizar, manobrar e organizar todos seus recursos, a sociedade então deve ser capaz de responder a isso", afirmou o ex-presidente soviético.

Em sua opinião, "é preciso dizer claramente que se (as autoridades) não vão apresentar uma proposta sobre como solucionar o principal dos problemas, anular as eleições, terá que buscar outras saídas".

Desta forma, acrescentou, "as autoridades vão provocar elas mesmas a passagem de métodos democráticos a outras vias".

"Tudo isto já me dá náuseas. Se em 12 dias não for proposta uma solução ao problema da anulação das eleições, estaremos em nosso direito de dizer ao povo que o faça por si próprio. E há muitos meios", disse.

Gorbachev, que nos últimos meses criticou o primeiro-ministro, Vladimir Putin, pelo retrocesso das liberdades na Rússia, fez um apelo às autoridades na semana passada para que anulem os resultados das eleições parlamentares e convoquem uma nova votação.

"Os dirigentes do país devem admitir que ocorreram inúmeras falsificações e fraudes, e que os resultados não refletem a vontade dos eleitores", disse Gorbachev à agência "Interfax".

A oposição acusa o partido governista Rússia Unida, liderado por Putin, de falsificar os resultados eleitorais para obter a maioria absoluta na Duma, a Câmara dos Deputados.