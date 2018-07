Gorbachev pede novas eleições na Rússia

"Os líderes do país têm de admitir que ocorreram numerosas falsificações e fraudes e que os resultados não refletem o desejo do povo", disse ele à agência de notícias Interfax. "Portanto, eu acho que eles só podem tomar uma decisão: anular os resultados eleitorais e realizar um novo pleito", afirmou ele.

"A cada dia, literalmente, mais e mais russos não acreditam que os resultados eleitorais anunciados sejam honestos. E, na minha opinião, ignorar a opinião pública resulta no descrédito das autoridades e desestabiliza a situação."

As reformas promovidas por Gorbachev, a Perestroika e a Glasnost, nos anos 1980, alteraram o curso da história ao acelerar o colapso da União Soviética e libertar o leste europeu.

O ex-presidente e ganhador do prêmio Nobel da Paz, que costuma fazer críticas a Putin, é admirado no Ocidente, mas pouco respeitado pelos russos. As informações são da Dow Jones.