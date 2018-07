Governador argentino é morto a tiro em casa

Segundo a mídia local, a polícia questiona Susana Freydoz para saber se ela fez o disparo ou não, e se no caso de ter atirado, para descobrir se a ação foi um acidente ou não.

Segundo as autoridades, Soria e sua esposa haviam passado a festa de Ano Novo na chácara do casal, perto da cidade de General Roca. Por volta das 4h da madrugada, uma equipe de emergência recebeu uma chamada e foi até o local, onde encontrou o governador baleado na cama. Ele foi levado ainda com vida ao hospital mas morreu pouco antes das 5h.

Soria era do Partido Justicialista (peronista), o mesmo da presidente Cristina Kirchner, e foi o primeiro político peronista a governar Río Negro desde a redemocratização da Argentina em 1984. Com 62 anos, ele venceu as eleições para governador por ampla margem em outubro do ano passado e tomou posse em 10 de dezembro. Ele venceu as eleições participando da coalizão Frente para a Vitória, derrotando o Partido Radical, que governava Río Negro.

As informações são da Associated Press.