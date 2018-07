Governador argentino morre com tiro no rosto O governador da província argentina de Rio Negro, Carlos Soria, foi encontrado ontem na cama de seu quarto, na casa em que vivia na cidade de General Roca, com um tiro calibre 38 em um olho e outro na testa. O governador, integrante do Partido Justicialista (Peronista) e aliado da presidente Cristina Kirchner, morreu de madrugada, às 4h47.