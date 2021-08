Governador da Flórida ameaça não pagar líderes de escolares que exigirem uso de máscaras

MIAMI - Enquanto os alunos de muitos condados da Flórida voltavam às aulas nesta segunda-feira, 9, o governador republicano Ron DeSantis ameaçou parar de pagar a superintendentes e membros do conselho escolar que desafiassem sua ordem de não exigir uso de máscaras em sala de aula.

Em um comunicado publicado na segunda-feira, DeSantis disse que as autoridades distritais que implementassem políticas obrigatórias de máscaras para alunos poderiam estar sujeitas a "consequências financeiras".

“Por exemplo, o Conselho Estadual de Educação poderia reter o salário do superintendente distrital ou dos membros do conselho escolar”, disse a declaração do escritório de DeSantis enviada à emissora CBS Miami e outros meios de comunicação.

O debate sobre o uso obrigatório de máscaras ficou ainda mais contencioso neste verão nos Estados Unidos, à medida que os pais se preparavam para mandar seus filhos de volta à escola, enquanto os casos de coronavírus aumentam e novas variantes proliferam. Na Carolina do Norte, os pais do condado de Buncombe tentaram “derrubar” o conselho escolar depois que seus membros votaram pela exigência de máscaras dentro de casa e nos ônibus. Um superintendente em Ohio disse ao The Washington Post que conhecia colegas que contrataram seguranças armados para proteger suas casas porque temiam retaliação por causa das medidas de segurança impostas pelas escolas em que trabalham.

Na Flórida, o governador tentou impedir que as autoridades escolares locais exigissem máscaras para os alunos. Poucos dias antes do início do ano letivo, DeSantis emitiu uma ordem executiva dando aos pais, e não aos distritos escolares, o direito de decidir se seus filhos usarão máscaras na sala de aula. A ordem do governador diz que a orientação dos Centros de Controle e Prevenção de Doenças, que recomenda o mascaramento universal dentro das escolas, "carece de uma justificativa científica bem fundamentada".

Christina Pushaw, porta-voz de DeSantis, disse no Twitter que quaisquer penalidades financeiras impostas pela violação da ordem executiva não afetariam alunos ou professores.

“Não há planos de cortar fundos para crianças e professores. Apenas as penalidades possíveis para os funcionários que tomaram a decisão de violar as regras", escreveu.

Apesar da ordem executiva do governador, muitos dos maiores distritos escolares da Flórida votaram nas últimas semanas a favor do uso obrigatório de máscaras, embora a maioria das políticas inclua disposições que permitem que os pais excluam seus filhos dos requisitos. Pushaw disse que os funcionários das escolas nesses distritos dificilmente enfrentarão penalidades.

“É mais problemático quando eles exigem que as notas do médico desistam porque deve ser a escolha dos pais”, disse ela no Twitter.

Pelo menos dois distritos escolares da Flórida promulgaram políticas para isso. Os superintendentes dos condados de Leon e Alachua disseram que os pais devem enviar um atestado médico explicando por que seus filhos não devem ser obrigados a usar máscara na escola.

O superintendente Rocky Hanna, do condado de Leon, que inclui a capital do Estado Tallahassee, disse na segunda-feira que as ameaças do governador não o forçariam a reconsiderar o uso obrigatório de máscara imposto no distrito.

“Você não pode colocar um preço na vida de alguém, incluindo meu salário”, disse Hanna, de acordo com o Tallahassee Democrata.

Andrew Spar, presidente do sindicato de professores do Estado, rejeitou as ameaças de DeSantis.

“Temos um governador que está fazendo política, muito honestamente. Ele está jogando a política da divisão, tentando impedir que nossos conselhos escolares locais façam o que querem ”, disse Spar na noite de segunda-feira no #RolandMartinUnfiltered, um webcast diário.

Em um artigo de opinião de segunda-feira para o Post, o superintendente do condado de Alachua, Carlee Simon, disse que a decisão do conselho local de exigir máscaras na sala de aula - pelo menos nas duas primeiras semanas de aula - é necessária "para começar o ano acadêmico com segurança". “Afinal”, escreveu ela, “queremos o que DeSantis deseja: manter as escolas abertas e nossos filhos na sala de aula”.