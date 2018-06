Governador de Buenos Aires pode suceder Cristina Analistas políticos argentinos concordam que a partir do dia 28 - dia seguinte às eleições parlamentares que definirão o mapa do poder dos próximos dois anos no país - começa a campanha para as eleições presidenciais de 2015. E nesta maratona, o principal presidenciável é o governador da maior província, a de Buenos Aires, o peronista Daniel Scioli, um kirchnerista "light" que conta com a simpatia dos mercados. Scioli, que fez da paciência seu principal insumo político, é um dos políticos argentinos que exercita a arte do consenso, algo raro no país marcado pela política do confronto.