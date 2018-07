Governador de Estado do Sudão expulsa 12 mil pessoas

CARTUM - Um governador de um Estado de fronteira no Sudão deu prazo de uma semana para que 12 mil sudaneses do sul, que estão ao sul de Cartum, deixem o país, divulgou a agência estatal de notícias Suna neste domingo, 29.

"O governador do Estado de Nilo Branco, Yusuf al-Shambali, confirmou que deu o dia 5 de maio como prazo para os sudaneses do sul que esperam em Kosti", ao sul de Khartoum, de acordo com a agência. "A presença de sudaneses do sul em Kosti ameaça a segurança e o ambiente para os cidadãos de Kosti."

As informações são da Dow Jones