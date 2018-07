Governador de Nova Jersey raciona gasolina Motoristas de 12 municípios do norte do estado de Nova Jersey só poderão comprar gasolina em dias alternados de acordo com uma ordem do governador Chris Christie, que terá efeito a partir da tarde deste sábado. Christie afirmou que tomou a decisão na sexta-feira, para evitar uma falta de combustível no estado, que foi duramente atingido pela supertempestade Sandy.