Governador de Nova York, Andrew Cuomo teria favorecido família em testes de covid

Enquanto a pandemia de coronavírus se espalhava por Nova York no início do ano passado, a administração do governador Andrew Cuomo providenciou para que seus familiares e outras pessoas com quem mantinha boa relação tivessem acesso especial a testes oferecidos no serviço público, enviando um médico de alto escalão e outras autoridades de saúde estaduais para suas casas, de acordo com três pessoas ouvidas pelo jornal The Washington Post.

Leia Também Escândalos de Cuomo impulsionam candidaturas de mulheres à prefeitura de Nova York

De acordo com os depoimentos, um laboratório estadual estaria incluído no esquema, processando os resultados dos favorecidos imediatamente. No mesmo período, os nova-iorquinos comuns lutavam para fazer o teste nos primeiros dias da pandemia por causa da escassez de recursos. Inicialmente, o laboratório era capaz de executar apenas várias centenas de amostras por dia para um Estado com 19 milhões de residentes.

O uso de recursos estaduais para beneficiar pessoas próximas ao governador levanta sérias questões éticas, disseram especialistas. A lei de Nova York proíbe que funcionários estaduais usem seus cargos para garantir privilégios para si próprios ou para terceiros.

Funcionários do governo se recusaram a comentar sobre os membros da família Cuomo recebendo prioridade de teste, citando leis que protegem a privacidade da saúde. As autoridades disseram que os testes em casa foram fornecidos ao público geral em comunidades que foram duramente atingidas.

"Devemos evitar esforços insinceros de reescrever o passado. Nos primeiros dias desta pandemia, quando havia uma forte ênfase no rastreamento de contato, estávamos absolutamente indo além para testar as pessoas - incluindo, em alguns casos, ir às casas das pessoas - e de porta em porta em lugares como New Rochelle - para pegar amostras daqueles que se acredita terem sido expostos ao covid para identificar casos e prevenir outros", disse Rich Azzopardi, porta-voz de Cuomo, em um comunicado.

"Entre as pessoas que atendemos estavam pessoas do público em geral, incluindo legisladores, repórteres, funcionários estaduais e suas famílias, que temiam ter contraído o vírus e ter a capacidade de disseminá-lo ainda mais", acrescentou.

Entre aqueles que se beneficiaram do programa de testes prioritários estava o irmão do governador, Chris Cuomo, que foi diagnosticado com covid-19 no final de março de 2020. O âncora da CNN foi examinado por um importante médico do Departamento de Saúde de Nova York, que visitou sua casa em Hamptons para coletar amostras dele e de sua família, segundo o relato de pessoas com conhecimento do assunto.

Chris Cuomo não quis comentar o caso com a reportagem.

Em um comunicado na noite de quarta-feira, 24, o porta-voz da rede americana Matt Dornic disse: "Geralmente não nos envolvemos nas decisões médicas de nossos funcionários. No entanto, não é surpreendente que nos primeiros dias de uma pandemia global que ocorre uma vez por século, quando Chris apresentava sintomas e estava preocupado com a possível disseminação, ele recorreu a qualquer pessoa que pudesse em busca de conselho e assistência, como qualquer ser humano faria."

A mesma médica que testou Chris Cuomo, Eleanor Adams, agora conselheira do comissário estadual de saúde, também foi convocada para testar vários outros membros da família Cuomo, de acordo com duas pessoas ouvidas pelo jornal.

As amostras do teste de coronavírus foram então levadas às pressas - às vezes conduzidas por soldados da polícia estadual - para o Wadsworth Center, um laboratório de saúde pública estadual em Albany, onde foram processadas imediatamente. Às vezes, os funcionários do laboratório de saúde estadual eram mantidos fora de seus turnos até tarde da noite para processar os resultados das pessoas próximas a Cuomo.

As amostras receberam tratamento sigiloso, marcados apenas por iniciais ou números. Os resultados foram então fornecidos aos familiares, afirmaram as fontes.

A operação incomodou alguns funcionários do governo, que acreditaram que foi um uso impróprio de recursos que ajudou aqueles que tinham influência sobre a média dos nova-iorquinos, de acordo com a população. O Albany Times-Union foi o primeiro jornal a relatar que as autoridades de saúde foram instruídas a priorizar o teste de parentes de Cuomo.

A revelação do esquema de testes prioritários ocorre no momento em que o governo Cuomo está pressionado em várias frentes, incluindo uma investigação do procurador-geral do Estado sobre alegações de assédio sexual pelo governador, que ele negou, e um inquérito federal sobre os relatórios de mortes ligadas ao covid-19 de residentes de asilos.

Durante os primeiros dias da pandemia de coronavírus, os testes eram extremamente raros em Nova York, Estado que logo se tornou o epicentro de casos de covid-19 no país.

Em fevereiro de 2020, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças estavam encaminhando testes para serem realizados em seu laboratório central em Atlanta, levando a atrasos enormes e frustração com kits de teste defeituosos. No final daquele mês, o Wadsworth Center, laboratório de saúde pública de Nova York em Albany, recebeu a aprovação para iniciar os testes de coronavírus no Estado. "Aquele momento mudaria a história", escreveu Cuomo em seu livro "American Crisis", em que discorre sobre suas habilidades de liderança durante a pandemia.

O laboratório poderia prosseguir com uma autorização de uso de emergência do FDA para amostras que atendessem aos critérios clínicos ou epidemiológicos, descritos na época como "sinais e sintomas clínicos associados a covid-19, contato com um caso provável ou confirmado da doença, histórico de viagem para uma localização geográfica onde os casos foram detectados ou outras ligações epidemiológicas para as quais o teste de coronavírus pode ser indicado como parte de uma atividade de saúde pública."

O laboratório de Wadsworth começou com um punhado de testes e aumentou, mas ainda era capaz de processar apenas várias centenas de testes por dia durante a primeira semana de março, disseram autoridades estaduais na época. Enquanto isso, os relatos da mídia estavam cheios de relatos de nova-iorquinos desesperados para fazer o teste - incluindo alguns com sintomas e histórico de viagens recentes que foram recusados ??por causa da escassez.

"Eu sabia que estávamos com problemas quando quatro de meus familiares me ligaram perguntando como poderiam fazer o teste", escreveu Cuomo em seu livro.

Em 6 de março, ainda havia "capacidade de teste muito limitada", de acordo com o relato de Cuomo, e membros de sua equipe de mídia social "tiveram que trabalhar horas extras" para tentar contestar a declaração do presidente Donald Trump de que "qualquer pessoa que queira fazer um teste pode fazer um."

Em 11 de março, Cuomo realizou uma coletiva de imprensa na qual atacou o CDC por não responder adequadamente às necessidades de teste do país e dos nova-iorquinos. "Muito pouco, muito tarde", disse ele sobre os esforços do órgão. Naquele ponto, o governador disse que o laboratório estadual em Wadsworth era capaz de executar apenas "várias centenas" de testes por dia.

Foi em meados de março que o Estado iniciou discretamente o programa VIP que teria beneficiado membros da família Cuomo e outras personalidades. Adams, um especialista em saúde pública, teve que passar vários dias testando membros da família do governador, disseram fontes. Ele não respondeu a vários pedidos de comentários.

Separadamente, enfermeiras trabalhando para o Estado foram enviadas em equipes de coleta de duas pessoas para testar "dezenas" de VIPs, alguns morando em coberturas em Manhattan, de acordo com uma pessoa com conhecimento direto.

"Nós nos referimos a eles como 'especiais'", disse a pessoa.

Esses testes foram então encaminhados para o laboratório de Wadsworth por policiais estaduais para processamento, de acordo com a pessoa com conhecimento.

A pessoa disse que os nomes dos pacientes eram mantidos em poder de um assistente que trabalhava para o comissário de saúde estadual Howard Zucker e obscurecidos durante o processo de teste prioritário, muitas vezes pelo uso de números ou iniciais de letras ou pseudônimos. Esse processo também evitou o esforço de coletar dados demográficos usados ??para orientar as decisões de saúde pública em resposta à pandemia.

"Isso tornou impossível reconciliar os dados no final do dia", disse o indivíduo.

Quando contatado por telefone na quarta-feira, Zucker desligou a chamada de um repórter do Post. Ele não respondeu a perguntas escritas.

Gary Holmes, porta-voz do Departamento de Saúde do Estado de Nova York, disse em um comunicado: “Você está pedindo aos profissionais que juraram proteger a privacidade de um paciente que violem esse juramento e comprometam sua integridade. Mais de 43 milhões de nova-iorquinos foram testados, e comentar sobre qualquer um deles seria uma séria violação da ética médica."

Beau Duffy, porta-voz da Polícia do Estado de Nova York, disse que "milhares" de amostras foram levadas a Wadsworth para teste durante os primeiros meses da pandemia. Ele disse que a maioria das amostras veio de locais de teste do Estado, lares de idosos, locais drive-in e escritórios do condado. Duffy disse que não sabia se havia pedidos especiais específicos para membros da família ou outros VIPs e não sabia quantos vieram de casas particulares. "Não tenho certeza de que foram mantidos registros específicos", disse ele.

O programa de testes prioritários levanta várias questões éticas, disseram especialistas.

Lisa M. Lee, epidemiologista e bioética da Virginia Tech, disse que a ideia de testes preferenciais durante um período de escassez de recursos é a "antítese" do conceito de sacrifício coletivo e é "moralmente problemática".

"O tratamento especial por conhecer alguém ou por ser uma pessoa rica é extremamente frustrante, especialmente quando vimos repetidamente as disparidades absolutamente incríveis com a covid-19. As pessoas que realmente precisavam de exames, de tratamento e de atenção desde o início eram as menos abastadas e as mais expostas", disse ela, referindo-se aos trabalhadores essenciais.

A lei de Nova York proíbe qualquer funcionário estadual de usar ou tentar usar "sua posição oficial para garantir privilégios ou isenções injustificadas para si mesmo ou para outros, incluindo, mas não se limitando a apropriação indébita para si mesmo ou para terceiros da propriedade, serviços ou outros recursos do estado para negócios privados ou outros fins não governamentais remunerados."

Uma apresentação de 2019 para funcionários estaduais preparada pela comissão de ética estadual cita dois exemplos de violações: um ex-funcionário sênior do governo Cuomo que usou funcionários públicos para limpar seu quintal após uma tempestade e outro que usou seu cargo para ajudar a garantir um emprego para seu filho. O ex-funcionário do governo foi demitido por Cuomo em 2012, e o segundo foi forçado a se aposentar mais cedo, de acordo com a apresentação, que afirma que tais violações estão "minando nossa confiança pública".

Em seu livro, Cuomo descreve como reagiu ao saber que suas filhas e ex-mulher poderiam ter sido expostas ao novo coronavírus. "O trabalho de detetive de rastreamento de contato coube a mim", escreveu ele. "Primeiro, precisávamos fazer o teste de minha ex-esposa Kerry, a mãe de Cara, porque ela definitivamente esteve em contato com uma pessoa infectada e esse era o protocolo. Nesse ínterim, as pessoas em contato com Kerry precisaram ser colocadas em quarentena."

Cuomo não diz quem administrou os testes para seus familiares, mas escreve que eles deram negativo.

Posteriormente no livro, ele escreve que o anúncio em 14 de março da primeira morte de covid-19 em Nova York, de uma mulher de 82 anos no Brooklyn, veio "na esteira do susto com minha família".

Em seguida, Chris Cuomo, o irmão do governador, anunciou em 31 de março que tinha testado positivo para coronavírus. Andrew Cuomo mencionou isso durante seu briefing diário, que conquistou uma grande e regular audiência de televisão durante os primeiros meses da pandemia. "Meu irmão Chris testou positivo para coronavírus", disse o governador. "Descobri nesta manhã."

Em seu livro, Andrew Cuomo escreveu que o diagnóstico era "assustador" - embora seu irmão mais novo não estivesse em um grupo de risco.

"Ele teve a sorte de ter os melhores médicos disponíveis e toda a ajuda de que precisava", escreveu ele, acrescentando que Anthony Fauci, o maior especialista em doenças infecciosas do país, conversou com Chris Cuomo para lhe fornecer aconselhamento médico.

Como uma das personalidades mais conhecidas da mídia a adoecer com o vírus, Chris Cuomo e a CNN trataram seu diagnóstico como um anúncio de serviço público. Durante sua doença, Cuomo transmitiu seu programa do porão de sua casa em Hamptons e deu aos espectadores atualizações regulares sobre seu progresso, incluindo entrevistas com seu irmão, o governador e o especialista médico, Sanjay Gupta.

A revelação de que uma das maiores estrelas da rede recebeu tratamento médico especial da administração de seu irmão levanta questões éticas para a CNN.

A rede já foi criticada por permitir que Chris Cuomo entrevistasse seu irmão repetidamente durante a pandemia, dando ao governador uma plataforma importante para divulgar o trabalho de sua administração. Ao fazer isso, a rede americana renunciou temporariamente a uma regra que proibia Chris Cuomo de entrevistar seu irmão para evitar conflito de interesses. A rede disse à Associated Press que abriu uma exceção porque sentiu que a comunicação entre os irmãos durante a crise de saúde "era de significativo interesse humano".

Nas últimas semanas, Chris Cuomo se recusou a cobrir várias controvérsias que envolveram o governo Cuomo, incluindo alegações de assédio sexual contra o governador, dizendo que não pode relatar as histórias porque envolvem seu irmão.