Governador de NY, Andrew Cuomo assediou 11 funcionárias, diz investigação

Luis Ferré-Sadurní e William K. Rashbaum, The New York Times, O Estado de S.Paulo

O governador de Nova York, Andrew Cuomo, assediou sexualmente várias mulheres, incluindo atuais e ex-funcionárias do governo, infringindo leis estaduais e federais, mantendo um padrão de toques indesejados e comentários inadequados, de acordo com um relatório muito esperado da procuradora-geral do Estado, Letitia James, divulgado na terça-feira, 3.

O relatório de 165 páginas aponta que Cuomo, um democrata em terceiro mandato, e seus assessores estabeleceram uma cultura de trabalho tóxica em seu escritório, repleta de medo e intimidação, e ajudou a permitir que "ocorresse assédio e criaram um ambiente de trabalho hostil".

O relatório incluiu pelo menos duas alegações não relatadas de assédio sexual de mulheres que acusaram Cuomo de tocá-las indevidamente, incluindo uma policial estadual não identificada e uma funcionária de uma empresa de energia. E destacou pelo menos um caso em que Cuomo e seus assessores retaliaram uma das mulheres que divulgou suas denúncias.

"O governador Cuomo assediou sexualmente funcionários atuais e ex-funcionários do Estado, violando as leis federais e estaduais", disse James. "A investigação independente descobriu que o governador Cuomo assediou várias mulheres, muitas das quais eram mulheres jovens, envolvendo-se em toques indesejados, beijos, abraços e fazendo comentários inadequados."

James disse que o relatório revelou "uma imagem profundamente perturbadora, mas clara" e "conduta que corrói a própria estrutura e caráter de nosso governo estadual e ilumina a injustiça que pode estar presente nos níveis mais altos do governo".

Em resposta ao relatório, Cuomo reiterou sua alegação de que nunca havia tocado em ninguém de forma inadequada, declarando que "os fatos são muito diferentes do que foi retratado."

"Nunca toquei em ninguém de forma inadequada ou fiz avanços sexuais inadequados", disse ele no que parecia ser uma mensagem pré-gravada. "Tenho 63 anos. Vivi toda a minha vida adulta em público. Isso não é quem eu sou, e não é quem eu sempre fui."

Como antes, Cuomo argumentou que tem tendência a abraçar ou beijar as pessoas na bochecha, gestos que ele descreveu como "destinados a transmitir calor, nada mais".

Enquanto ele falava, uma apresentação de slides foi exibida com fotos mostrando-o abraçando e beijando membros do público e líderes poderosos. "Eu faço isso com todo mundo", disse Cuomo, oferecendo as fotos como prova. "Preto e branco, jovem e velho, heterossexual e LGBTQ, pessoas poderosas, amigos, estranhos, pessoas que encontro na rua."

Cuomo também defendeu seu escritório descrevendo-o como um local de trabalho exigente e de alta pressão, mas não um ambiente tóxico. Ele disse que um documento refutando cada uma das reivindicações das mulheres seria postado no site do governador, dizendo que "julgamento por jornal ou críticas tendenciosas" não eram a maneira de tratar as reivindicações.

As conclusões do relatório podem alimentar o apoio aos procedimentos de impeachment contra Cuomo no Legislativo estadual, que os democratas controlam de forma esmagadora, levar a pedidos adicionais por sua renúncia e influenciar a opinião pública enquanto ele considera concorrer a um quarto mandato. Advogados externos contratados pelo comitê judiciário da Assembleia estão atualmente olhando não apenas para as denúncias de assédio sexual, mas também uma série de escândalos com um tema comum: se Cuomo abusou ou não de seu poder enquanto estava no cargo.

A investigação foi conduzida por dois advogados externos contratados por pela procuradora-geral: Joon H. Kim, um ex-promotor federal, e Anne L. Clark, uma conhecida advogada trabalhista.

Na terça-feira, Kim disse que sua investigação revelou "um padrão" de comportamento de Cuomo e descobriu que a cultura dentro da câmara executiva "contribuiu para" condições que permitiram que a conduta de assédio sexual do governador ocorresse e persistisse."

"Era uma cultura onde não se podia dizer não ao governador e se você incomodar ele ou sua equipe sênior, você será descartado, colocado de lado ou pior", disse Kim. "Mas, ao mesmo tempo, as testemunhas descreveram uma cultura que normalizou e ignorou os flertes cotidianos, a intimidade física e os comentários inadequados do governador."

Os investigadores disseram que 11 mulheres acusaram Cuomo de uma série de comportamentos inadequados; nove deles são funcionárias públicas atualmente ou ex-funcionárias, disseram. Os investigadores também disseram que entrevistaram 179 testemunhas e coletaram dezenas de milhares de documentos para corroborar as alegações.

Clark disse que a conduta do governador detalhada no relatório "claramente atende e excede em muito" o padrão legal usado para determinar o assédio de gênero no local de trabalho.

"As mulheres também descreveram para nós o fato de o governador procurá-las, olhá-las fixamente, olhá-las de cima a baixo ou fitar seu peito ou bunda", disse ela. "O governador rotineiramente interagia com as mulheres de maneiras que focalizavam seu gênero, às vezes de maneira explicitamente sexualizada, de maneiras que as mulheres consideravam profundamente humilhantes e ofensivas".

Mesmo antes da divulgação do relatório na terça-feira, o dano a Cuomo foi considerável: em algumas semanas no início deste ano, as alegações e uma série de outros escândalos se agravaram na mais severa crise política que Cuomo enfrentou em seus 10 anos de mandato , uma queda acentuada para um governador certa vez aclamou um líder nacional durante a pandemia do coronavírus.

Membros de seu partido se voltaram abertamente contra ele, levantando questões sobre sua capacidade de governar e conclamando-o a renunciar. A Assembleia estadual lançou uma ampla investigação de impeachment para examinar, entre outras questões, a forma como o governador lidava com asilos durante a pandemia, que os promotores federais também começaram a investigar. Cuomo viu seu índice de aprovação antes disparado afundar, seus números de arrecadação de fundos sofrerem um abalo e uma lista de candidatos em potencial se expandir enquanto ele planeja uma corrida para um quarto mandato no ano que vem.

No entanto, apesar da profunda reação política, Cuomo se recusou a renunciar. Cuomo negou repetidamente muitas das reivindicações e qualquer delito deliberado, desculpando-se pelas interações que podem ter feito as mulheres "se sentem desconfortáveis".

No final de fevereiro, Lindsey Boylan, uma ex-funcionária de desenvolvimento econômico do governo Cuomo, se tornou a primeira mulher a delinear suas reivindicações contra o governador. Boylan disse que Cuomo sugeriu que jogassem "strip poker" em um avião durante uma viagem de trabalho e disse que o governador a beijou nos lábios em seu escritório em Manhattan.

Poucos dias depois, Charlotte Bennett, uma ex-assistente executiva de Cuomo, disse ao The New York Times que o governador fez comentários que ela considerou abordagens sexuais enquanto eles estavam sozinhos em seu escritório em Albany, no ano passado. Bennett disse que Cuomo disse que estava procurando uma namorada e perguntou se ela era monogâmica e fazia sexo com homens mais velhos.

No início de março, uma atual assessora que não foi identificada publicamente fez uma das acusações mais sérias: ela disse que Cuomo enfiou a mão por baixo da blusa e apalpou um de seus seios enquanto eles estavam sozinhos no segundo andar da Mansão Executiva, em Albany, no ano passado. Ela disse que foi chamada à residência dele para ajudar Cuomo em um problema técnico. Cuomo negou o relato da mulher, dizendo que nunca tocou em ninguém de forma inadequada.

A enxurrada de alegações e os crescentes pedidos de demissão levaram Cuomo a autorizar James a supervisionar uma investigação conduzida por advogados externos sobre quaisquer reclamações de assédio sexual contra ele.

Após a divulgação do relatório na terça-feira, Carl E. Heastie, o porta-voz da Assembleia estadual, disse que a Assembleia, que tem o poder de impeachment de Cuomo, empreenderia "um exame aprofundado do relatório e de seus documentos correspondentes", acrescentando que "teremos mais a dizer em um futuro muito próximo".

"A conduta do governador delineada neste relatório indicaria alguém que não está apto para o cargo", afirmou em nota.