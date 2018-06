Governador de Ohio  termina em segundo em primária republicana

MANCHESTER, EUA - As rede de TV ABC e FOX projetaram o governador de Ohio, John Kasich, como o segundo colocado nas primárias republicanas de New Hampshire. Ele superou os senadores Ted Cruz, do Texas, que venceu o caucus de Iowa, e da Flórida, Marco Rubio, o terceiro na primeira votação.

O bom desempenho do governador deve embaralhar ainda mais a disputa pela nomeação republicana. Ele briga com o ex-governador da Flórida Jeb Bush, Rubio, e o governador de New Jersey Chris Christie para tornar-se o candidato moderado mais forte do partido para enfrentar nomes mais radicais, como o magnata Donald Trump e Cruz.

Às 0h29, a CNN dava para Kasich 16% dos votos, com 32% das urnas apuradas, 18 pontos atrás de Trump e 4 à frente de Cruz. A próxima primária do partido ocorre na Carolina do Sul, no dia 20.

Kasich vinha tendo um desempenho relativamente baixo nas pesquisas, mas concentrou sua campanha em New Hampshire na esperança de ganhar força política. / AP