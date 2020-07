Governador de Oklahoma é diagnosticado com coronavírus

OKLAHOMA CITY - O governador do Estado norte-americano de Oklahoma, o republicano Kevin Stitt, disse nesta quarta-feira, 15, que testou positivo para o novo coronavírus, marcando a primeira vez que um governador anunciou estar infectado nos Estados Unidos. Stitt esteve em um comício realizado pelo presidente norte-americano Donald Trump na capital de Oklahoma, Tulsa, no dia 20 de junho.

O número de casos nos EUA disparou, especialmente nas regiões Sul e Oeste, desde que autoridades locais começaram a afrouxar as restrições econômicas e sociais que tinham o objetivo de desacelerar a propagação do vírus. A média de novos casos diários no país está em torno de 60 mil.

O Estado de Oklahoma informou um aumento recorde pelo segundo dia seguido na quarta-feira, com 1.075 novos casos, levando o total a 22.813. O número total de casos nacionais se aproxima de 3,5 milhões, de longe o maior número no mundo.

Stitt enfrentou críticas nos últimos dias após postar no Twitter uma foto de si mesmo ao lado de dois de seus filhos em um restaurante lotado, mesmo quando as autoridades de Saúde pediam o distanciamento para desacelerar o surto da doença.

“Eu fui testado ontem para a covid-19 e o resultado deu positivo”, disse Stitt em uma videoconferência com jornalistas.

“Eu me sinto bem, de verdade, quer dizer, você pode dizer que estou assintomático ou apenas um pouco dolorido.”

O comício realizado pelo presidente norte-americano Donald Trump na capital de Oklahoma, Tulsa, no dia 20 de junho, contou com a presença de milhares de pessoas, a maioria delas sem máscaras faciais, contrariando as orientações das autoridades de Saúde para evitar reuniões em grandes grupos.

O governador republicano, que está em seu primeiro mandato, contou que trabalhou com rastreadores de contato quando seus sintomas apareceram, e disse que eles acreditam que ele não estava contagioso antes do sábado.

Embora Stitt incentive o uso de máscaras faciais em seu Estado, ele raramente aparecendo utilizando o equipamento de proteção, e, diferentemente de outros governadores, não decretou o uso obrigatório em Oklahoma.

Trump, outro republicano, também tem relutado em assumir o uso de máscaras.

Desde o comício de Tulsa, os casos de coronavírus no condado ao redor da capital subiram para mais de 5.200 - um aumento de 219% nas últimas quatro semanas, de acordo com uma análise da Reuters.

Oito membros da equipe de campanha de Trump tiveram resultados positivos testes na época do evento.

Várias autoridades norte-americanas testaram positivo para o vírus, entre elas a prefeita de Atlanta, Keisha Lance Bottoms.

O procurador-geral do Estado de Louisiana, Jeff Landry, cancelou uma reunião com o vice-presidente Mike Pence na terça-feira após testar positivo. Landry disse que não tinha sintomas e estava tomando os remédios prescritos por seu médico. /REUTERS