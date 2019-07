Governador de Porto Rico renuncia após duas semanas de protestos

SAN JUAN - O governador de Porto Rico, Ricardo Rosselló, anunciou sua renúncia na noite desta quarta-feira, 24, após duas semanas de protestos pelo vazamento de comentários ofensivos do político sobre mulheres, homossexuais e vítimas do furacão Maria.

"Após escutar as críticas e falar com minha família (...) tomei a seguinte decisão com desprendimento: hoje lhes anuncio que estarei renunciando ao cargo de governador na sexta-feira, dia 2 de agosto, às cinco da tarde", disse Rosselló em vídeo divulgado no Facebook.

Logo após a divulgação do vídeo, ocorreu uma gritaria entre a multidão que desde a tarde protestava diante da La Fortaleza, a casa de governo em San Juan. "Acredito que Porto Rico continuará unido e caminhando em frente como sempre fez", declarou o governador. "Espero que esta decisão sirva como um apelo à reconciliação cidadã." Rosselló informou que será substituído temporariamente pela secretária de Justiça, Wanda Vázquez.

Os porto-riquenhos aguardavam esta notícia durante toda o dia, em meio aos rumores sobre a iminente renúncia e enquanto um comitê de juristas recomendava a abertura de um processo de impeachment. O presidente da Câmara de Representantes, Johnny Méndez, havia convocado uma sessão legislativa extraordinária para esta quinta-feira visando iniciar o processo de destituição.

O governador, de 40 anos, enfrentava uma crise política devido ao chamado "chatgate", vazamento de uma conversa na plataforma de mensagens Telegram, há duas semanas, na qual ele e os outros 11 homens compartilharam comentários considerados ofensivos contra jornalistas, homossexuais e mulheres. Em um deles, um colaborador de Rosselló se referiu jocosamente às vítimas do furacão María, que deixou quase três mil mortos neste território americano no Caribe.

Além disso, em 10 de julho, o Ministério Público pediu a prisão de seis funcionários acusados de desviar mais de US$ 15 milhões em fundos federais para recuperação após o pior furacão em um século. Os protestos contaram com a participação de músicos porto-riquenhos, como Ricky Martin, René Pérez, Bad Bunny e Daddy Yankee.Ricky Martin foi uma das pessoas ridicularizadas nas conversar do chat por sua orientação sexual, que ele tornou pública em 2010. / AFP