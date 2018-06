Governador de Washington suspende pena de morte

OLYMPIA, WASHINGTON - O governador de Washington, Jay Inslee, decidiu suspender a pena de morte em seu Estado. Ele manifestou esperar que Washington possa entrar no que qualificou como "crescente debate nacional sobre a pena de morte".

Segundo uma cópia do anúncio obtida pela Associated Press, o governador democrata afirmou ter chegado à decisão depois de passar meses analisando o caso. Inslee concluiu que a pena de morte é aplicada de maneira inconsistente e desigual.

"Não estou convencido de que, nos casos de pena de morte, a justiça esteja sendo feita de maneira igualitária [pelo Estado]. A aplicação da pena capital neste Estado tem ocorrido de maneira desigual, dependendo muitas vezes do orçamento do condado onde ocorreu o crime", escreveu ele no documento.

Assessores de Inslee passaram a noite de segunda-feira e a manhã desta terça, 11, em contato com deputados estaduais de Washington para comunicar a eles a decisão do governador.

Com a moratória, sempre que uma condenação à morte chegar para ser autorizada pelo governador, ele emitirá uma suspensão, que não significa o perdão nem a comutação das sentenças.

Proibição. No ano passado, Maryland aboliu a pena de morte, tornando-se o 18º Estado americano a fazê-lo - o sexto em seis anos./ AP