Governador do Texas chega a Cuba com missão comercial para explorar negócios

HAVANA - O governador Estado americano do Texas, o republicano Greg Abbott, iniciou na segunda-feira, 30, uma visita de três dias a Cuba à frente de uma delegação comercial para avaliar possibilidades de negócios na ilha na nova etapa de relações entre os dois países.

Abbott é o terceiro governador americano a visitar Cuba após os de Nova York, Andrew Cuomo, e Arkansas, Asa Hutchinson, desde que os governos de Havana e Washington anunciaram em dezembro de 2014 o restabelecimento de suas relações diplomáticas, que foi concretizado em julho com a abertura de suas respectivas embaixadas.

Durante sua estadia em Cuba, o governador texano se reunirá com autoridades do Ministério de Comércio Exterior e Investimento Estrangeiro, da Zona Especial de Desenvolvimento do porto de Mariel, da corporação comercial Cimex, da empresa comercializadora de alimentos "Alimport" e da Câmara de Comércio da ilha, segundo fontes diplomáticas.

Abbott, que assumiu o cargo em janeiro, viajou a Havana acompanhado por diretores agrícolas, comerciais e portuários. O Texas é um Estado americano com elevado potencial nas exportações de alimentos e produtos agrícolas que poderiam chegar a US$ 18,8 milhões por ano, segundo um recente relatório da Texas A & M University.

O Texas promoveu as relações comerciais com o país caribenho nos últimos anos com a visita de missões empresariais, uma delas em 2008, e a mais recente esteve em abril deste ano para explorar oportunidades comerciais que se abriram a partir da flexibilização de algumas restrições do embargo econômico que os Estados Unidos aplicam sobre Cuba. / EFE