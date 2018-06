Governador ganha eleição presidencial na Indonésia

O governador de Jacarta, Joko Widodo, venceu as eleições presidenciais da Indonésia, com 53% dos votos, de acordo com os resultados consolidados divulgados nesta terça-feira. O político, conhecido como Jokowi, é o primeiro candidato em uma eleição direta no país que não tem laços com o antigo ditador Suharto, deposto em 1998.

O oponente de Widodo, o general da reserva Prabowo Subianto, retirou sua candidatura pouco antes da divulgação do resultado alegando que houve fraude massiva nas eleições. Widodo manteve vantagem apertada de cerca de 4 pontos percentuais em diversas pesquisas não-oficiais publicadas após as eleições de 9 de julho. Subianto, que disputava a presidência pela terceira vez, afirmou que pesquisas encomendadas por sua campanha mostravam resultado diferente.

"Rejeitamos a eleição presidencial de 2014, que foi ilegítima, e, portanto, retiramos nossa candidatura", disse nesta terça-feira. Observadores internacionais declararam que o pleito foi justo e livre, com poucas anormalidades. Fonte: Associated Press.