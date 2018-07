Governador republicano do Wisconsin sobrevive a voto O governador do Estado do Wisconsin, o republicano Scott Walker, sobreviveu a uma tentativa de afastá-lo do poder durante uma eleição estadual que ocorreu na terça-feira, mostraram os dados oficiais nesta quarta-feira. Walker, que retirou direitos dos sindicatos, obteve 55% dos votos, ante 44% que foram para seu opositor, o democrata Tom Barrett. A votação culminou 15 meses de disputas políticas no Wisconsin, onde Walker removeu em março de 2011 uma lei que garantia direitos coletivos de barganhas de salários aos sindicatos dos funcionários públicos.