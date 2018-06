Governistas lideram votação para Congresso na Colômbia O Partido Social de União Nacional, do presidente Juan Manuel Santos, se encaminha para ser o maior vencedor das eleições para o Senado da Colômbia. Após 97,67% dos votos apurados, o partido de Santos lidera com 15,49% dos votos. Logo em seguida aparecem o partido Centro Democrático, do ex-presidente Álvaro Uribe, com 14,37% dos votos, e o Partido Conservador, que detém 13,55% dos votos.