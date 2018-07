Governistas reúnem 300 manifestantes na capital

DAMASCO - Cerca de 300 pessoas reuniram-se ontem diante do Banco Central da Síria para celebrar o 66.º aniversário da independência do país (em relação à França) e manifestar apoio ao presidente Bashar Assad. Para muitos, a independência síria está em jogo, em razão do que consideram pressões externas para a mudança do regime.

Sob um imenso pôster de Assad, que cobre boa parte da fachada do BC, rapazes, moças, soldados fardados e voluntários de grupos de jovens dançaram ao som de canções que exaltavam a pátria e o presidente.

"Amamos Assad porque ele protegeu o país dos terroristas", disse Ahlam Freij, de 28 anos, funcionária do Real Estate Bank, um banco estatal. "Ele não abrirá mão dos nossos direitos perante Israel." Para o professor de musculação aposentado Suheib Shuaeb, de 52 anos, "a Síria sem Bashar é como tabule sem limão". Shuaeb, identificado pelos opositores como um líder dos "shabiha", forças irregulares que atuam a favor do regime - o que ele nega -, disse que Assad garante escolas e hospitais gratuitos e comida barata para a população.