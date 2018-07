Governistas são favoritos para eleições na Turquia Tamanha é a confiança do partido governista da Turquia para as eleições gerais do próximo domingo, que seus cartazes de campanha eleitoral mostram o primeiro-ministro, Recep Tayyip Erdogan, com os olhos voltados para o céu, e abaixo do governante um slogan que se refere ao centenário da República turca, o qual será comemorado daqui a mais de uma década, em 2023. "A Turquia está pronta, a meta é 2023", proclama a propaganda do Partido da Justiça e Desenvolvimento (AK, na sigla turca).