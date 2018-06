Governo aconselha turcos a não viajarem para o Líbano

Na quarta-feira, membros de um poderoso clã xiita do Líbano anunciaram o rapto de mais de 20 sírios e um turco, em retaliação à captura de um integrante do grupo na Síria. O alerta do governo foi emitido algumas horas após a confirmação de que um segundo turco, um caminhoneiro, foi feito refém na quinta-feira.

A onda de sequestros vem aumentando as preocupações de que a guerra civil na Síria esteja espalhando-se para o Líbano. As informações são da Associated Press.