Governo afegão anuncia indicados a ministérios

Depois de meses de atrasos e prazos estourados, o governo afegão finalmente anunciou os nomes que chefiarão os ministérios do país. Abdul Salaam Rahimi, chefe de Estado maior do presidente Ashraf Ghani, divulgou nesta segunda-feira a lista dos 25 ministros, assim como os nomeados para o serviço de inteligência afegã e o presidente do Banco Central.

Os 25 nomeados incluem três mulheres, que comandarão as pastas de Informação e Cultura, Assuntos da Mulher e Educação Superior. Todos os nomes ainda precisam ser aprovados pelo Parlamento. / AP