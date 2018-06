Governo afegão distribui armas a civis para protegerem mesquitas durante festa religiosa

CABUL - O governo do Afeganistão começou a distribuir armas a centenas de civis para que ajudem a proteger as mesquitas durante a celebração de uma festa religiosa, anunciou o segundo vice-presidente do país, Sarwar Danish.

Durante a celebração do mês sagrado de Muharram, o governo também enviará soldados e policiais adicionais aos locais de culto, sobretudo os da minoria xiita.

Os xiitas - minoria de três milhões de pessoas no Afeganistão, país de maioria sunita - são alvos frequentes de atentados do grupo jihadista Estado Islâmico (EI) e acusam as autoridades afegãs de negligência em sua proteção.

"Após os infelizes incidentes recentes, as pessoas não devem confiar somente nas forças de segurança para que forneçam proteção. As pessoas, especialmente os jovens, precisam se concentrar em manter a segurança das mesquitas durante os dias de Muharram", disse Danish após uma reunião com autoridades de segurança e líderes xiitas.

O governo também examina a possibilidade de armar 20 mil habitantes de pequenas cidades para lutar contra os islamistas.

O mês sagrado de Muharram, que começa esta semana, marca o início do ano novo islâmico e do período de luto pela morte, no século 7, do imã Hussein, neto do profeta Maomé e líder espiritual do xiismo. O 10.º dia do mês de Muharram é conhecido como Ashura. / AFP