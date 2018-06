Governo americano diz que coalizão matou 3 chefes do Estado Islâmico

WASHINGTON - A coalizão liderada pelos EUA matou nas últimas semanas na Síria e no Iraque três chefes do Estado Islâmico (EI), entre eles Abu Salah, dirigente que controlava as finanças do grupo jihadista, informou na quinta-feira o governo americano.

"Matamos mais líderes do EI. Efetuamos bombardeios contra três líderes do grupo. Sua eliminação diminuirá a capacidade do EI para comandar e controlar tropas e financiar seus esforços", anunciou o porta-voz do Pentágono no Iraque, Steven Warren, em entrevista coletiva transmitida do território iraquiano.

Warren detalhou que a morte de Salah aconteceu no final de novembro e que ele havia pertencido à rede terrorista Al-Qaeda, como "um dos membros mais antigos e experientes da rede financeira do Estado Islâmico".

"Salah é o terceiro membro da rede de finanças que matamos nos últimos meses. Matar ele e seus antecessores afeta o conhecimento que a organização necessita para coordenar seu financiamento", destacou o porta-voz.

Forças militares mataram também em novembro Abu Maryam, "líder de alta categoria" da rede de extorsão do EI, cuja morte diminui a capacidade do grupo jihadista de extorquir a população civil, segundo Warren.

Outro ataque mortal lançado nas últimas semanas foi dirigido contra Abu al-Tunisi Wakman, que se encarregava de coordenar as transferências de informação, pessoas e armas dentro do grupo terrorista, de acordo com o Pentágono.

"Esses golpes são um exemplo de como somos capazes de dizimar as redes extremistas", acrescentou Warren. Há mais de um ano, os EUA lideram uma coalizão internacional que ataca pelo ar as posições do EI com o objetivo de diminuir o poder do grupo jihadista, que proclamou no final de junho de 2014 um califado na Síria e no Iraque.

Na semana passada, o presidente dos EUA, Barack Obama, autorizou o envio ao Iraque de um contingente de forças especiais de 100 membros que poderão realizar incursões, libertar reféns, reunir informações de inteligência e capturar líderes do Estado Islâmico.

O contingente poderá realizar, além disso, "operações unilaterais" na Síria, onde Obama também autorizou a presença de um pequeno grupo de forças especiais americanas.

Reunião. O Grupo de Ação Financeira (GAFI), organismo intergovernamental que reúne mais de 30 países, anunciou na quinta-feira que uma reunião extraordinária dedicada à luta contra o financiamento do Estado Islâmico acontecerá em Paris de sábado a segunda-feira.

O GAFI, encarregado em novembro pelo G20 de apresentar um relatório em relação ao mês de fevereiro, organiza "uma reunião extraordinária" para "discutir sobre as ações tomadas pelas jurisdições para combater o financiamento do Estado Islâmico", afirmou a organização em sua página na internet.

Entre os objetivos da reunião está também a busca por meios de pressionar os países que ainda não tomaram medidas contra o grupo extremista, que reivindicou os atentados de janeiro e novembro em Paris.

O GAFI foi criado em 1989 e sua secretaria fica na sede da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) em Paris. É integrado por 34 países e 2 organizações regionais. /EFE e AFP