Governo americano expulsa 15 diplomatas cubanos de Washington por ‘ataques acústicos’

WASHINGTON - O governo dos EUA anunciou nesta terça-feira, 3, a expulsão do país de 15 diplomatas da embaixada de Cuba em Washington, como consequência dos misteriosos "ataques acústicos” contra sua equipe em Havana. Na sexta-feira 29, o governo americano decidiu retirar a maior parte de seus funcionários da embaixada em Cuba em razão dos mesmos incidentes.

+ Há décadas aparelhos sônicos são usados como armas não letais

Um funcionário do Departamento de Estado informou que a embaixada de Cuba recebeu uma lista com os nomes dos 15 funcionários que deverão deixar o país num prazo de sete dias a partir de hoje.

+ Cuba e o enigma dos ‘ataques acústicos’ contra diplomatas americanos

De acordo com as denúncias, em 2016, 21 diplomatas americanos sofreram perda de audição e/ou equilíbrio, náusea, problemas cognitivos, dificuldade para dormir e dores de cabeça em razão de "ataques específicos", aparentemente realizados com o uso de dispositivos acústicos, que permanecem desconhecidos.

Segundo o Departamento de Estado, os "ataques" ocorreram em residências diplomáticas e hotéis frequentados por cidadãos americanos na capital cubana. / AFP