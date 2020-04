Governo americano recomendará uso de máscara a todos

LEIA TAMBÉM > Coronavírus chega a 1 milhão de casos e altera rotina mundial

WASHINGTON - O governo de Donald Trump deve recomendar que os americanos usem máscaras de pano em público, com base em uma instrução do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC, na sigla em inglês).

A medida marca uma mudança de orientação, em meio a preocupações de que o coronavírus seja disseminado por quem que não apresenta sintomas. Há também o receio de que o equipamento profissional – as máscaras N95 – desapareça do mercado, prejudicando os profissionais de saúde.

Até agora, o CDC e a Organização Mundial da Saúde (OMS) só recomendavam as máscaras para quem estivesse doente.

Já nesta quinta-feira, 2, o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, pediu a todos os cidadãos nova-iorquinos para cobrirem seus rostos ao sair de casa, como forma de conter o novo coronavírus.

"Trata-se de cobrir o rosto. Pode ser com um lenço. Pode ser com algo que você crie para você em casa. Pode ser com uma bandana", disse Blasio aos jornalistas.

Ele acrescentou que as máscaras cirúrgicas não devem ser usadas porque elas são necessárias para os funcionários da sáude. /NYT e AFP