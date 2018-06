Governo americano tem até meia-noite para evitar paralisação dos serviços públicos

Com um prazo até meia-noite (horário local) para evitar uma paralisação do governo, a Câmara dos Deputados dos EUA se prepara para votar nesta quinta-feira o orçamento de US$ 1,1 trilhão, em um teste para saber se os líderes republicanos podem conter a oposição em alguns pontos controversos.

O presidente da Câmara, John Boehner, disse estar confiante de que o projeto de lei de gastos irá receber apoio bipartidário e ser aprovado hoje, para então ser enviado ao Senado. Os recursos para o funcionamento do governo se esgotam à meia-noite de hoje. Se os parlamentares falharem na aprovação do projeto, a Câmara deverá aprovar uma medida provisória para evitar uma paralisação dos serviços públicos.

"Hoje, eu espero que a Câmara aprove um projeto responsável para manter o governo funcionando", disse Boehner. Ele também alertou que, se os legisladores não conseguirem concluir seu trabalho a tempo, "nós ficaremos aqui até o Natal." /Dow Jones Newswires