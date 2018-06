Governo amplia direitos de agência antiterror O governo americano aprovou diretrizes que permitem a agentes especializados em contraterrorismo estender o período de tempo que podem reter informações sobre cidadãos residentes nos EUA, mesmo que os investigados não possuam nenhuma conexão conhecida com terrorismo. A mudança permite que a agência que controla a inteligência antiterror no país mantenha as informações por até cinco anos.