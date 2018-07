Governo amplia repressão no noroeste da Síria Tropas sírias reforçaram seu controle sobre o noroeste do país, segundo ativistas, apesar da pressão global contra a repressão aos protestos promovida pelo regime do presidente Bashar al-Assad. Ativistas pelos direitos humanos afirmaram que as forças de segurança continuam a tomar vilas e cidades perto de Jisr al-Shughur, foco de protestos na província de Idlib, forçando refugiados a seguirem para a Turquia.