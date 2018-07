Governo argentino dá ordem para tirar seu embaixador do Paraguai

O governo argentino resolveu retirar seu embaixador do Paraguai em resposta ao impeachment contra Fernando Lugo. Segundo comunicado à imprensa do Ministério de Relações Exteriores da Argentina, a destituição do presidente representa "a ruptura da ordem democrática" no Mercosul. O Senado paraguaio, com maioria oposicionista ao então chefe de Estado, decidiu tirar Lugo do poder na sexta-feira, por 39 votos a 4.

"Diante dos graves acontecimentos institucionais ocorridos na República do Paraguai, que culminaram com a destituição do presidente constitucional Fernando Lugo e a ruptura da ordem democrática, o governo argentino decidiu retirar seu embaixador em Assunção", afirmou a chancelaria argentina.

Na pequena nota, a Argentina afirmou que a representação diplomática no Paraguai "será dirigida por encarregado de negócios até que a ordem democrática seja restabelecida".

Lugo sofreu impeachement na sexta-feira após julgamento de um dia, acusado pela Câmara dos Deputados do país de "desempenhar mal suas funções". O vice-presidente Federico Franco subiu ao poder no lugar dele. Em seguida, a presidente argentina Cristina Kirchner classificou a destituição como "golpe de Estado" que considerou "inaceitável" e antecipou que a Argentina "não reconhece" o novo governo paraguaio.