Governo argentino expropriará empresa de gás da Repsol O governo da Argentina vai expropriar uma empresa de gás da Repsol, segundo anunciou nesta tarde, o senador Aníbal Fernández, da Frente pela Vitória. O anúncio foi feito durante sessão conjunta de três comissões do Senado para debater o projeto de lei do Executivo que expropria 51% da participação acionista do grupo espanhol na petrolífera argentina YPF.