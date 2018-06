Governo argentino retira quadros de Che, Perón e Bolívar da Casa Rosada

BUENOS AIRES - O governo de Mauricio Macri retirou quadros de Ernesto Che Guevara, Juan Domingo Perón e Simón Bolívar, entre os de outras personalidades latino-americanas, que decoravam as paredes do Salão dos Patriotas da Casa Rosada, confirmaram nesta quarta-feira à Agência Efe fontes da presidência da Argentina.



A imagens tinham sido colocadas por ordem da ex-presidente Cristina Kirchner. Inaugurada em 2010, a Galeria dos Patriotas Latino-americanos do Bicentenário continha retratos de heróis e personalidades históricas da região, como José de San Martín.

Em 2015, a galeria adicionou quadros do falecido ex-presidente argentino Néstor Kirchner e do ex-líder venezuelano Hugo Chávez (1999-2013). Estas duas obras, por sinal, foram as primeiras que o governo do presidente Mauricio Macri decidiu retirar, em dezembro.

Segundo o jornal La Nación, as obras que estavam na galeria serão transferidas para um edifício do espaço de memória que funciona na ex-Escola de Mecânica da Marinha (Esma), o maior centro clandestino de detenção durante a ditadura argentina. / EFE