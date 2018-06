Governo atua no Paquistão para conter enchentes

Autoridades civis e militares têm utilizado helicópteros e barcos para retirar pessoas de áreas de risco desde o início do mês, quando enchentes causadas pela temporada de monções atingiram o Paquistão e a região da Caxemira, que é dividida com a Índia.

Em comunicado divulgado neste sábado, o Exército paquistanês afirmou que ainda está deslocando pessoas e fornecendo alimentos nas cidades de Multan, Muzaffargarh e Jhang. Equipes médicas também foram convocadas.

Ahmad Kamal, porta-voz da gerência do governo para desastres naturais, afirmou que as chuvas e enchentes já mataram 280 pessoas e feriram mais de 500 no Paquistão e na Caxemira. Segundo ele, mais de 2 milhões de pessoas foram afetadas. Fonte: Associated Press.