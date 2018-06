Governo autônomo curdo exporta petróleo no Iraque

Segundo funcionários do terminal, os barris foram descarregados em um porto israelense. O Departamento de Estado norte-americano confirmou a entrega, criticando a venda unilateral da região autônoma, sem a aprovação de Bagdá e sem a notificação dos compradores. "A exportação ou venda de petróleo, na ausência de aprovação apropriada do governo iraquiano expõe os envolvidos a riscos legais potencialmente graves", disse um porta-voz do Departamento ao Wall Street Journal.

O governo do Iraque teme que a venda direta do petróleo pela região curda possa abrir espaço para os movimentos separatistas no país. A gestão do primeiro-ministro primeiro-ministro Nouri al-Maliki é alvo do descontentamento das minorias curda e sunita. No norte do Iraque, militantes sunitas já entraram em combate contra o exército xiita e tomaram importantes regiões, como uma passagem na fronteira com a Síria. Fonte: Dow Jones Newswires.