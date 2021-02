Governo Biden aceita formalmente reiniciar negociações nucleares com Irã

The New York Times, O Estado de S.Paulo

WASHINGTON - Os Estados Unidos fizeram um grande movimento nesta quinta-feira, 18, para restaurar o acordo nuclear com o Irã que o governo Trump abandonou, oferecendo-se para se juntar às nações europeias no que seria o primeiro movimento diplomático substancial com Teerã em mais de quatro anos, disseram funcionários do governo Biden. A administração democrata também retirou a ameaça de novas sanções e relaxou as restrições à circulação de diplomatas iranianos em Nova York.

Em um esforço para cumprir uma das promessas de campanha mais significativas do presidente Biden, o secretário de Estado Antony J. Blinken conversou com os ministros das Relações Exteriores da Europa e concordou que o acordo nuclear de 2015 com o Irã "foi uma conquista fundamental da diplomacia multilateral", de acordo com um comunicado do Departamento de Estado.

Biden disse que suspenderia as sanções impostas pelo presidente Donald Trump se o Irã voltasse aos rígidos limites de produção nuclear que observou até 2019.

O Irã disse que os americanos foram os primeiros a violar os termos do acordo nuclear de 2015 e que só agiria depois que os EUA invertessem o curso e permitissem a venda de petróleo e operações bancárias em todo o mundo. Um alto funcionário do governo Biden disse na noite de quinta-feira que fechar essa lacuna seria um processo "meticuloso".

O anúncio abrirá o que provavelmente será um delicado conjunto de ofertas diplomáticas.

A disputa sobre quem se move primeiro será apenas o primeiro de muitos obstáculos. E com uma eleição presidencial a apenas quatro meses no Irã, não estava claro se o líder supremo do país, aiatolá Ali Khamenei, e a liderança política e militar do país apoiariam totalmente o reengajamento com os Estados Unidos.

Um segundo alto funcionário do governo Biden disse que as negociações aconteceriam se outras potências mundiais, incluindo China e Rússia, fizessem parte delas. Isso deixou em aberto a questão se as potências regionais que foram excluídas no último acordo - Arábia Saudita, Israel e os Emirados Árabes Unidos - teriam algum papel.

O Departamento de Estado disse que o Irã deve retornar ao cumprimento total do acordo - como o governo Biden insistiu - antes que os EUA cancelem uma série de sanções econômicas americanas que Trump impôs contra Teerã, paralisando a economia iraniana.

Até então, e como um gesto de boa vontade, o governo Biden retirou a exigência do ano passado de que o Conselho de Segurança das Nações Unidas aplicasse sanções internacionais contra o Irã por violar o acordo original de 2015 que limitava seu programa nuclear.

Quase todas as outras nações rejeitaram a insistência do governo Trump de que os EUA poderiam invocar as chamadas "sanções imediatas" porque não faziam mais parte do acordo.

Além disso, o governo Biden está suspendendo as restrições de viagem de oficiais iranianos que buscam entrar nos EUA para participar de reuniões da ONU, disse o oficial, que falou sob condição de anonimato antes que as ações fossem anunciadas.

O ministro das Relações Exteriores iraniano, Mohammad Javad Zarif, disse no Twitter que Teerã estava esperando que as autoridades americanas e europeias "exigissem o fim do legado de Trump de #EconomicTerrorismo contra o Irã".

“Seguiremos ACTION w / action”, tuitou Zarif.