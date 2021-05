Brasileiros deportados dos EUA chegam algemados em voo de volta ao País

BELO HORIZONTE - Os primeiros 30 brasileiros deportados dos Estados Unidos sob a administração de Joe Biden desembarcaram na tarde desta sexta-feira, 21, no aeroporto internacional de Confins, região metropolitana de Belo Horizonte. Todos viajaram algemados, por determinação do governo americano, a exemplo do que ocorreu em outros voos durante o governo do republicano Donald Trump, que tinha uma postura declaradamente mais hostil em relação aos imigrantes ilegais que Biden. O planejamento para a viagem foi revelado pelo Estadão.

Inicialmente, o governo brasileiro chegou a divulgar que 106 brasileiros presos nos EUA embarcariam de volta ao Brasil. Procurado pelo Estadão para explicar a diferença nos números, o Itamaraty informou, em nota, que “a organização do voo é de responsabilidade do governo norte-americano”.

Segundo informações das autoridades migratórias norte-americanas, alguns deportados obtiveram judicialmente a suspensão da ordem de deportação e outros teriam sido submetidos, nas instalações de detenção onde se encontravam, a testes de antígeno para detecção de covid, em vez dos testes RT-PCR exigidos pela legislação brasileira para ingresso em território nacional", diz o texto.