Governo boliviano diz que senador quer constranger Evo O governo da Bolívia declarou nesta quinta-feira que o senador Roger Pinto, que é da oposição e buscou refúgio na Embaixada do Brasil, onde pediu asilo, tem como objetivo constranger o presidente boliviano Evo Morales, às vésperas da reunião da Organização dos Estados Americanos (OEA), que acontecerá na próxima semana. O embaixador da Bolívia na OEA, Diego Pari, disse que o gesto do senador Roger Pinto faz parte de uma "campanha de difamação" lançada pela oposição boliviana antes da reunião da OEA que começará no próximo domingo na cidade de Cochabamba, na Bolívia central.