Governo brasileiro condena ataque no Paquistão

BRASÍLIA - O governo brasileiro condenou "com veemência" o atentado ocorrido nesta terça-feira, 16, numa escola da cidade de Peshawar, no norte do Paquistão. Por meio de nota do Ministério das Relações Exteriores, afirmou que "o povo e o governo brasileiro manifestam sua solidariedade ao governo do Paquistão e às famílias enlutadas".

"O Brasil reitera, igualmente, seu repúdio à violência e sua condenação categórica de atos terroristas, independentemente de suas motivações", afirmou a nota do Itamaraty.

Pelo menos 145 pessoas, 121 delas estudantes da primeira à nona série, morreram em um ataque do Taleban a uma escola administrada pelo Exército paquistanês em Peshawar, segundo o jornal americano The New York Times.