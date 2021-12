Governo brasileiro cumprimenta Boric quatro dias após vitória

O Ministério das Relações Exteriores cumprimentou, em nota, nesta quinta-feira, 23, Gabriel Boric, presidente eleito no Chile no domingo. Na nota, o governo brasileiro faz votos de êxito no desempenho do seu mandato. Candidato de esquerda, Boric venceu o direitista José Antonio Kast com uma diferença de quase um milhão de votos.

"Ao reafirmar a solidez dos laços de amizade e cooperação, o governo brasileiro assinala a disposição de trabalhar com as autoridades chilenas no fortalecimento das iniciativas bilaterais e regionais em prol dos objetivos de desenvolvimento econômico, de defesa da liberdade e da democracia e de respeito ao Estado de Direito", diz nota.

A vitória de Boric era esperada, mas a margem de 11,7 pontos porcentuais sobre o rival surpreendeu. Derrotado, Kast reconheceu a vitória de Boric, e ligou para parabenizá-lo assim que o resultado foi confirmado, afastando os temores de que alegaria fraude.

O presidente eleito do Chile também venceu a disputa entre os chilenos residentes no Brasil. Boric ficou com 62,92% dos votos computados pelas representações diplomáticas do Chile no País, contra 37,08% do rival de direita.

Conforme dados da Embaixada do Chile, Boric venceu em todos os quatro locais de votação: Brasília (37 a 30), Rio de Janeiro (90 a 50), São Paulo (228 a 127) e Porto Alegre (37 a 24). No primeiro turno, o candidato da esquerda chilena liderou no Brasil com 49,76%, enquanto o representante da direita teve 30,67%, o segundo colocado de sete nomes da disputa.