Governo brasileiro 'lamenta' crítica dos EUA à manifestação de solidariedade de Bolsonaro à Rússia

Um dia depois de a Casa Branca criticar o presidente Jair Bolsonaro por ter manifestado solidariedade à Rússia, o Ministério das Relações Exteriores "lamentou" o teor declaração da porta-voz do governo americano sobre o pronunciamento feito em Moscou.

Em nota, o Itamaraty afirmou que não considera construtivas, nem úteis "extrapolações semelhantes a respeito da fala do presidente". "As posições do Brasil sobre a situação da Ucrânia são claras, públicas e foram transmitidas em repetidas ocasiões às autoridades dos países amigos e manifestadas no âmbito do Conselho de Segurança das Nações Unidas (CSNU)", afirma o comunicado.

Leia Também Em meio à crise com Ucrânia, Rússia lança mísseis balísticos e de cruzeiro em exercícios militares

Na noite de sexta-feira, a porta-voz da Casa Branca, Jen Psaki, declarou que o Brasil pode estar "do lado oposto" da comunidade internacional na crise entre Ucrânia e Rússia, depois de o presidente Bolsonaro ter manifestado solidariedade à Rússia durante visita a Moscou, em meio a tensão entre o Kremlin e a Otan.

"Compartilhamos de valores comuns, como crença em Deus e defesa da família", afirmou Bolsonaro, no encontro com Vladimir Putin na quarta-feira, depois de dizer nos cumprimentos iniciais que era "solidário" à Rússia - sem mencionar o motivo da solidariedade.

Questionada sobre as declarações, Psaki criticou o regime russo e considerou que a grande maioria da comunidade internacional concorda com os EUA nesta avaliação. Psaki fez a ressalva, no entanto, de que não havia conversado sobre o assunto com o presidente americano, Joe Biden.

Para Entender Entenda a crise entre Rússia e Otan na Ucrânia O que começou como uma troca de acusações, em novembro do ano passado, evoluiu para uma crise internacional com mobilização de tropas e de esforços diplomáticos

Bolsonaro já havia reagido à declaração da porta-voz na sexta-feira. Em transmissão ao vivo nas redes sociais, ele negou que tenha tomado partido da Rússia no conflito. “Falei lá (na Rússia) que o mundo é nossa casa e Deus acima de todos. Falei a mensagem de paz, não foi para tomar partido de ninguém”, afirmou o presidente.

Bolsonaro voltou a falar que uma retirada de parte das tropas russas da fronteira com a Ucrânia - anunciada durante a semana, mas nunca concretizada - sinalizava diminuição das chances de guerra na região. Segundo os EUA, porém, cerca de 190 mil soldados russos estavam dispostos dentro e perto da Ucrânia. No fim de janeiro, esse número era estimado em 130 mil.