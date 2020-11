Governo brasileiro teria perdas com Biden, mas êxito com Trump

Se confirmadas as previsões de vitória do democrata Joe Biden, não sobraria pedra sobre pedra da política externa do presidente Jair Bolsonaro, que usa até a vacina contra a covid para atacar a China, chicoteou os parceiros do Brasil na Europa, gerou desconfianças inúteis no mundo árabe e apostou suas fichas numa suposta “amizade” com o republicano Donald Trump. A vitória de Biden, porém, começou a balançar já no início da apuração na Flórida.

Sem Trump e sem os Estados Unidos, o que sobraria para Bolsonaro no cenário internacional, além de Polônia e Hungria, ambos secundários e tão desacreditados quanto o Brasil desde janeiro de 2019? Logo, a derrota de Trump seria uma derrota de Bolsonaro, assim como sua vitória será também de Bolsonaro e do projeto nacional-populista que os quatro países tentam exportar para o mundo.

Além de se aventurar num mal disfarçado alinhamento automático com Washington, Bolsonaro foi ainda mais incauto ao meter o Brasil num confronto de gigantes. O resultado é que o Brasil poderia perder os dois simultaneamente: a China, que já busca fornecedores e mercados alternativos, e os EUA, onde Biden se tornou competitivo e favorito na maioria das pesquisas.

A derrota de Trump para Biden teria reflexos também na política interna brasileira, porque deixaria Bolsonaro sem discurso e sem uma forte referência de extrema direita. Com o PT em baixa e o ex-presidente Lula caminhando para o ocaso político, é improvável que só “varrer o PT” seja suficiente para a reeleição em 2022. E quem ainda acredita em “nova política”, “combate à corrupção” e outros slogans jogados no lixo bolsonarista?

Um outro efeito na política interna seria que, quanto mais Bolsonaro caísse com Biden, mais o vice-presidente Hamilton Mourão subiria e mais a pauta ambiental entraria no centro das relações. Ficando Trump, nada muda nessa seara. Ele não dá a mínima para queimadas na Amazônia e Pantanal.

Para Entender Os Estados que decidem a eleição americana Estadã viajou a dez regiões que definirão o próximo presidente dos Estados Unidos para entender o que pode dar a vitória a Joe Biden ou a Donald Trump

Com Bolsonaro obrigado a reinventar sua política externa e em campanha ostensiva, pulando de palanque em palanque pelos rincões, quem assumiria o protagonismo nas relações com um eventual governo Biden, assim como já assumiu com as democracias europeias, seria Mourão.

Se o presidente não entende nada de política externa nem de geopolítica, o mesmo não se pode dizer do vice, que se aproximou dos embaixadores estrangeiros em Brasília, apoiou a vacina Coronavac e abordou a China com o devido pragmatismo.

Mantidos Trump e a aliança com o “Deus” norte-americano, porém, o “mito” Bolsonaro confirma, além da “caneta Bic”, que esfrega na cara do vice, a firme disposição de ser coadjuvante na liderança da nova extrema direita internacional. Perdem o mundo, os EUA e o Brasil, mas Bolsonaro ganha.

* É COMENTARISTA DA RÁDIO ELDORADO, DA RÁDIO JORNAL E DO TELEJORNAL GLOBONEWS EM PAUTA