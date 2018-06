Governo britânico apresenta dura legislação de imigração

O projeto de lei tem sido denunciado por advogados e ativistas de direitos humanos.

A imigração é uma questão política complexa no Reino Unido, dada a taxa de desemprego do país e vários problemas com deportação de pessoas conhecidas. A ministra do Interior Theresa May e o primeiro-ministro David Cameron querem reduzir a migração de pessoas vindas de países não europeus, dos 176 mil no ano passado, para menos de 100 mil antes da próxima eleição em 2015.

O ministro da Imigração Mark Harper disse na quinta-feira que o novo projeto de lei vai proibir que migrantes que utilizem os serviços públicos a que não têm direito e reduzirá os fatores que incentivam as pessoas a irem para o Reino Unido. Fonte: Associated Press.