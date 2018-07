Governo britânico pede que Murdoch desista de comprar operadora a cabo

O governo britânico disse nesta terça-feira que vai apoiar uma moção da oposição trabalhista pedindo que a News Corporation, empresa do magnata Rupert Murdoch e pivô do recente escândalo de obtenção ilegal de informações, desista de finalizar a compra da operadora de TV a cabo BSkyB.

Como o governo é formado por uma coalizão entre o Partido Conservador e o Liberal Democrata, as três principais forças políticas britânicas estão unidas contra a intenção da empresa de avançar em sua compra de 100% das ações da BSKyB.

Nesta quarta-feira, o Parlamento britânico votará a moção, que afirma ser "do interesse público", para tentar cancelar a proposta.

O líder trabalhista, Ed Miliband, disse que a proposta de compra não deveria ser considerada até o término das investigações criminais sobre a empresa de Murdoch.

O vice-primeiro-ministro e líder dos liberais democratas, Nick Clegg, já havia feito um pedido semelhante.

"Em última instância, esta é uma decisão que compete à News Corporation, mas sempre esperamos que as pessoas levem em conta o que o Parlamento tem a dizer", disse um porta-voz do governo britânico nesta terça-feira.

O secretário da Cultura, Jeremy Hunt, responsável pela decisão final sobre a compra, não vai votar.

'Gigante'

A News Corporation já detém 39% das ações da BSkyB. O negócio criaria um "gigante" da mídia, com um lucro que superaria todos os seus rivais na Grã-Bretanha, incluindo a BBC.

Grupos de mídia rivais alegavam, já antes do escândalo envolvendo os jornais de Murdoch, que o negócio prejudicaria a concorrência ao concentrar muito poder em uma só companhia.

O primeiro-ministro, David Cameron, deve se encontrar nesta tarde com Clegg e Miliband para discutir detalhes de inquéritos propostos para investigar as alegações de obtenção ilegal de informações envolvendo jornalistas das empresas de Murdoch.

A Câmara dos Comuns, a câmara baixa do Parlamento britânico, pediu para que Murdoch, seu filho James Murdoch e a diretora-executiva do grupo, Rebekah Brooks, prestem esclarecimentos na próxima terça-feira.

Também nesta terça-feira, o ex-premiê britânico Gordon Brown pediu para que os jornais de Murdoch sejam investigados, após denúncias de que ele teria sido espionado de forma ilegal quando ocupava o posto de ministro das Finanças.

As acusações contra jornais do grupo pertencente a Murdoch surgem uma semana depois de alegações de grampo telefônico envolvendo o tabloide News of the World , também de propriedade da News Corporation

O escândalo levou, no último domingo, ao fechamento do News of The World, após 168 anos de atividade. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.