Governo britânico planeja encerrar lockdown na Inglaterra em 19 de julho

Isabella Kwai, The New York Times, O Estado de S.Paulo

O governo britânico deve anunciar nesta segunda-feira, 5, a suspensão da última de suas restrições ao coronavírus na Inglaterra, em 19 de julho, depois de realizar um dos maiores lockdowns do mundo.

O anúncio é esperado com esperança e apreensão pelo surgimento de variantes emergentes que fizeram o número de infecções no país aumentar nas últimas semanas, ameaçando seu sistema de saúde.

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, que vai se pronunciar ao público na noite de segunda-feira, sinalizou as mudanças pendentes em um briefing do governo. Ele disse que as pessoas no país precisam "aprender a viver com o vírus".

"Graças à implementação bem-sucedida de nosso programa de vacinação, estamos progredindo com cautela em nosso roteiro", disse Johnson em um comunicado governamental. Salientando que a pandemia ainda não havia acabado, ele disse que as pessoas teriam que "exercer o julgamento".

A reabertura completa havia sido programada para ocorrer no mês passado, mas foi adiada por causa de preocupações com a variante Delta, que é mais contagiosa. O número de infecções no país aumentou nas últimas semanas - principalmente entre os jovens, que só recentemente se tornaram elegíveis para a vacinação. Mas 86% dos adultos na Inglaterra receberam pelo menos uma dose de vacina, uma das taxas mais altas do mundo.

Organizadores de eventos noturnos e ao vivo, que ficaram em silêncio durante a pandemia, fizeram lobby contra novos atrasos. Embora muitos locais permaneçam fechados, o Estádio de Wembley sediará as semifinais e finais da Eurocopa nos próximos dias, com até 60.000 pessoas autorizadas a comparecer se apresentarem comprovante de vacinação ou teste viral negativo.

Há preocupações, no entanto, de que as grandes aglomerações levem a novos surtos. Mais de 2.000 pessoas na Escócia testaram positivo para o vírus na semana passada depois de assistirem a um jogo do Euro 2020 - seja no estádio, fan zone ou pubs. De acordo com o National Health Scotland, dois terços dos casos estariam ligados a uma partida do campeonato disputada em Londres.

Com a reabertura total da Inglaterra, restaurantes e pubs poderão atender mais clientes, e os limites de reuniões como casamentos serão removidos.

A Grã-Bretanha registrou mais de 24.000 novos casos diários no domingo, 4, o maior número desde o início de fevereiro. E especialistas médicos pediram às autoridades que mantenham alguns regulamentos, incluindo o uso obrigatório de máscara e orientações sobre distanciamento social.

"Não é uma decisão binária de tudo ou nada", disse o Chaand Nagpaul, presidente do Conselho da Associação Médica Britânica, acrescentando que tais medidas minimizariam o impacto do aumento das infecções.

A Inglaterra acelerou os esforços para vacinar os jovens nas últimas semanas, e as autoridades disseram que estavam trabalhando em um programa para oferecer vacinas de reforço a pessoas com mais de 50 anos e outras pessoas vulneráveis no próximo inverno.