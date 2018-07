Governo chileno detém 472 pessoas durante protestos O governo chileno disse nesta sexta-feira que o protesto realizado ontem pelos estudantes foi o mais violento desde que as manifestações começaram, no ano passado. Em comunicado, o subsecretário do Interior Rodrigo Ubilla disse que em todo o país mais de 472 pessoas foram presas, 28 dos quais foram acusados formalmente. De acordo com ele, 36 policias ficaram feridos após dezenas de milhares de estudantes tomarem as ruas de Santiago, capital do Chile, na quinta-feira.