Governo chinês acusa EUA de elevar tensões no Mar do Sul da China O Ministério de Relações Exteriores chinês acusou nesta sexta-feira os Estados Unidos de alimentar as tensões no Mar do Sul da China, disputado por vários países, ao estimular nações da região a adotar comportamento perigoso. A afirmação se seguiu ao aumento da tensão entre a China e as Filipinas e o Vietnã.