Governo cobra militares por 'chaveiros eróticos' O governo da Colômbia pediu explicações ao Exército pela distribuição de um chaveiro com motivos eróticos a moradores de Bolívar para alertar sobre o perigo de minas terrestres. O objeto, com a inscrição "suas pernas servem para algo mais que caminhar", mostra um homem tirando o sutiã de uma mulher com os pés.