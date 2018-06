Governo colombiano e Farc vão retomar negociações O representantes do governo colombiano e das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) anunciaram nesta quarta-feira que vão retomar as negociações em 10 de dezembro. Eles disseram que a crise provocada pelo sequestro do general Rubén Darío Alzate foi superada. O episódio levou o presidente Juan Manuel Santos a encerrar o diálogo com o grupo guerrilheiro.