Governo colombiano negocia integração política das Farc

Representantes do presidente colombiano, Juan Manuel Santos, e das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) estão envolvidos em negociações de paz desde o ano passado. "As Farc, se fizerem uma transição para um movimento político legal, conforme esperamos, precisarão de garantias especiais, assim como ocorreu em todos os processos de diálogo em todo o mundo", disse Humberto de la Calle, negociador-chefe do governo.

Os rebeldes, por sua vez, insistem na necessidade de convocar uma assembleia constitucional e reformar os sistemas eleitoral e judiciário. "Não há outra saída", afirmou Ivan Marquez, principal negociador da guerrilha, cujo nome legal é Luciano Arango.

Marquez também classificou como "lamentável" um comentário feito recentemente pelo presidente colombiano. Santos disse que se o líder rebelde Timoleon Jimenez, nome de guerra de Rodrigo Londono, for localizado, ordenará que as forças de segurança o detenham.

"Esse tipo de demonstração do presidente faz muito pouco para ajudar a criar uma atmosfera razoável para o desenvolvimento e avanço da construção de um acordo de paz", disse Marquez.

Mas Humberto de la Calle expressou otimismo sobre o progresso das conversações, dizendo que "nunca chegamos tão longe" e "passo-a-passo estamos dando uma chance para paz". As negociações serão retomadas em 19 de agosto. Fonte: Associated Press.