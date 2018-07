Governo coreano agirá, se eleição grega ameaçar mercado

"Estamos em estado de alerta. Ficaremos em estreitas consultas para qualquer ação rápida no caso de os mercados se tornarem voláteis como resultado da eleição grega", informou o ministério em um comunicado. A pasta disse ainda que vai convocar uma reunião de emergência para amanhã a fim de analisar o resultado da eleição na Grécia e discutir medidas de estabilização do mercado.

Além disso, o governo sul-coreano vai cortar sua previsão de crescimento econômico para este ano, de 3,7% para 3,4%, por causa do aprofundamento da crise econômica global, reportou o jornal Korea Economic Dialy, citando fontes do governo. É bastante aguardada a decisão do governo de reduzir sua projeção de crescimento após medidas similares do banco central e de organizações internacionais, com o Fundo Monetário Internacional (FMI).

Na semana passada, o FMI informou que espera que o Produto Interno Bruto (PIB) da Coreia do Sul cresça 3,25% este ano, abaixo da estimativa anterior, de 3,5%, em razão da piora da situação da crise da dívida na Europa. O Banco da Coreia também rebaixou sua projeção, de 3,7% para 3,5%. As informações são da Dow Jones.